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Дальнее зарубежье 31.07.2018 19:14

Консультации с де Мистурой по новой конституции Сирии пройдут в сентябре в Женеве - заявление

Страны - гаранты перемирия в Сирии (Россия, Турция, Иран) - условились провести в сентябре в Женеве консультации со спецпосланником генерального секретаря ООН Стаффаном де Мистурой по формированию Конституционной комиссии, говорится в заявлении стран - гарантов перемирия в Сирии по итогам встречи в астанинском формате в Сочи, озвученном спецпредставителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым.

"Стороны будут продолжать совместные усилия для продолжения процесса политического урегулирования, ведомого и осуществляемого самими сирийцами с целью создать условия, способствующие скорейшему запуску работы Конституционного комитета в Женеве в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога и положениями резолюции 2254 СБ ООН",- говорится в документе.

"С удовлетворением отмечаем полезность консультаций со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой в Сочи, условились о проведении с ним очередного раунда консультаций в Женеве в сентябре 2018 года", - отмечается в документе.

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Тэги: СИРИЯ, КОНСТИТУЦИЯ, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]