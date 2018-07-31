Консультации с де Мистурой по новой конституции Сирии пройдут в сентябре в Женеве - заявление

Страны - гаранты перемирия в Сирии (Россия, Турция, Иран) - условились провести в сентябре в Женеве консультации со спецпосланником генерального секретаря ООН Стаффаном де Мистурой по формированию Конституционной комиссии, говорится в заявлении стран - гарантов перемирия в Сирии по итогам встречи в астанинском формате в Сочи, озвученном спецпредставителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым.
"Стороны будут продолжать совместные усилия для продолжения процесса политического урегулирования, ведомого и осуществляемого самими сирийцами с целью создать условия, способствующие скорейшему запуску работы Конституционного комитета в Женеве в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога и положениями резолюции 2254 СБ ООН",- говорится в документе.
"С удовлетворением отмечаем полезность консультаций со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой в Сочи, условились о проведении с ним очередного раунда консультаций в Женеве в сентябре 2018 года", - отмечается в документе.
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