Пресс-релиз

14 августа в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится встреча со студентами, поступившими в 2018 году в российские вузы в рамках квот государственных стипендий Правительства Российской Федерации.

Начало – в 16:00 часов.

21 августа в Российском информационно-культурном центре в Баку модно будет принять участие в вебинаре Президентской библиотеки «Наследие С.М. Прокудина-Горского (к 155-летию со дня рождения)».

Начало – в 11:00 часов.

23 августа в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится открытие фотовыставки «Курская дуга», в которую войдут материалы, предоставленные Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. (город Москва).

Выставка приурочена к 75-ой годовщине окончания Курской битвы.

Начало – в 11:00 часов.

*- Время и место проведения мероприятий могут быть изменены. Дополнительную информацию можно получить по электронной почте [email protected] или по телефону +99412494500 (Пономарева Юлия Валерьевна).