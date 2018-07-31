Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.992 RUR   0.0273 GBR   2.2326 TRY   0.3479

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.13 Brent   74.97

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 26° 43° Завтра 26° 37° 2 Авг 25° 34° 3 Авг 25° 33°

31.07.2018 17:54

Пресс-релиз

14 августа в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится встреча со студентами, поступившими в 2018 году в российские вузы в рамках квот государственных стипендий Правительства Российской Федерации.

Начало – в 16:00 часов.

21 августа в Российском информационно-культурном центре в Баку модно будет принять участие в вебинаре Президентской библиотеки «Наследие С.М. Прокудина-Горского (к 155-летию со дня рождения)».

Начало – в 11:00 часов.

23 августа в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится открытие фотовыставки «Курская дуга», в которую войдут материалы, предоставленные Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. (город Москва).

Выставка приурочена к 75-ой годовщине окончания Курской битвы.

Начало – в 11:00 часов.

*- Время и место проведения мероприятий могут быть изменены. Дополнительную информацию можно получить по электронной почте [email protected] или по телефону +99412494500 (Пономарева Юлия Валерьевна).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]