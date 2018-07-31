Пресс-релиз

14 августа в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится встреча со студентами, поступившими в 2018 году в российские вузы в рамках квот государственных стипендий Правительства Российской Федерации.
Начало – в 16:00 часов.
21 августа в Российском информационно-культурном центре в Баку модно будет принять участие в вебинаре Президентской библиотеки «Наследие С.М. Прокудина-Горского (к 155-летию со дня рождения)».
Начало – в 11:00 часов.
23 августа в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится открытие фотовыставки «Курская дуга», в которую войдут материалы, предоставленные Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. (город Москва).
Выставка приурочена к 75-ой годовщине окончания Курской битвы.
Начало – в 11:00 часов.
*- Время и место проведения мероприятий могут быть изменены. Дополнительную информацию можно получить по электронной почте [email protected] или по телефону +99412494500 (Пономарева Юлия Валерьевна).
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