Баку и Москва обсудили вопросы взаимодействия между военно-морскими силами

Исполняющий обязанности командующего ВМС Азербайджана капитан 1-го ранга Заур Гумматов обсудил вопросы сотрудничества с делегацией во главе с заместителем командующего Военно-Морским Флотом (ВМФ) РФ вице-адмиралом Александром Федотенковым.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия в военной и военно-технической сферах, подчеркнута важность укрепления сотрудничества в этих направлениях", - сообщает Минобороны Азербайджана.

Стороны также обменялись мнениями по организации и проведению конкурса «Кубок моря-2018».

Конкурс «Кубок моря-2018» с участием военных моряков Азербайджана, России, Казахстана и Ирана пройдет в азербайджанских территориальных водах в Каспийском море с 31 июля по 10 августа.

А.Азизов