Баку и Москва обсудили вопросы взаимодействия между военно-морскими силами

Исполняющий обязанности командующего ВМС Азербайджана капитан 1-го ранга Заур Гумматов обсудил вопросы сотрудничества с делегацией во главе с заместителем командующего Военно-Морским Флотом (ВМФ) РФ вице-адмиралом Александром Федотенковым.
"В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия в военной и военно-технической сферах, подчеркнута важность укрепления сотрудничества в этих направлениях", - сообщает Минобороны Азербайджана.
Стороны также обменялись мнениями по организации и проведению конкурса «Кубок моря-2018».
Конкурс «Кубок моря-2018» с участием военных моряков Азербайджана, России, Казахстана и Ирана пройдет в азербайджанских территориальных водах в Каспийском море с 31 июля по 10 августа.
А.Азизов
Уставный капитал DBI превысит 69 млн манатов
Курс манат/доллар на 1 августа - 1,7 манат/$1
Доля частного сектора в медицинских услугах в Азербайджане в 2022 году достигнет 75%
Правоохранительным органам Азербайджана переданы документы по подозреваемым в организации пожара в Алтыагачском нацпарке
Президент Алиев подписал распоряжение о награждении Винер орденом "Дружбы" за вклад в укреплении азербайджано-российских отношений в спорте
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Тертере
Расследование в отношении семи обвиняемых по делу "Зимней вишни" завершено
Дамаск требует от военных США покинуть территорию Сирии - Джаафари
Генпрокуратура Казахстана заявляет о собранных доказательствах по делу об организации Аблязовым убийства банкира Татишева
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению технической поддержки «HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC» сроком на 1 год
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
"AccessBank" планирует увеличить уставный капитал на 140 млн манатов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений