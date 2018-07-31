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Оборона 31.07.2018 18:10

Баку и Москва обсудили вопросы взаимодействия между военно-морскими силами

Исполняющий обязанности командующего ВМС Азербайджана капитан 1-го ранга Заур Гумматов обсудил вопросы сотрудничества с делегацией во главе с заместителем командующего Военно-Морским Флотом (ВМФ) РФ вице-адмиралом Александром Федотенковым.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия в военной и военно-технической сферах, подчеркнута важность укрепления сотрудничества в этих направлениях", - сообщает Минобороны Азербайджана.

Стороны также обменялись мнениями по организации и проведению конкурса «Кубок моря-2018».

Конкурс «Кубок моря-2018» с участием военных моряков Азербайджана, России, Казахстана и Ирана пройдет в азербайджанских территориальных водах в Каспийском море с 31 июля по 10 августа.

А.Азизов

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]