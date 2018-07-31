Расулов возглавил Национальное архивное управление Азербайджана

Начальником Национального архивного управления Азербайджана назначен Аскер Расулов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал соответствующее распоряжение. Документ опубликован на сайте главы государства.
А.Азизов
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