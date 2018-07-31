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Дальнее зарубежье 31.07.2018 19:26

Вопрос об отводе иранских сил из Сирии будет решаться в контактах между Тегераном и Дамаском - замглавы МИД Ирана

Вопрос присутствия иранских и проиранских сил в Сирии, в том числе на юге страны будет решаться между правительствами Ирана и Сирии без третьих сил, заявил замглавы МИД Ирана Хосейн Ансари.

"Что касается присутствия Ирана в центре, на востоке и на западе Сирии. Уровень присутствия Ирана, качество присутствия Ирана соответствует ситуации в Сирии и зависит от договоренностей между правительствами Ирана и Сирии",- сказал Х.Ансари "Интерфаксу", отвечая на вопрос об отводе проиранских сил из Южной зоны деэскалации в Сирии.

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Тэги: ИРАН, СИРИЯ, ВОЕННЫЕ, ПРИСУТСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]