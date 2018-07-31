Вопрос об отводе иранских сил из Сирии будет решаться в контактах между Тегераном и Дамаском - замглавы МИД Ирана

Вопрос присутствия иранских и проиранских сил в Сирии, в том числе на юге страны будет решаться между правительствами Ирана и Сирии без третьих сил, заявил замглавы МИД Ирана Хосейн Ансари.

"Что касается присутствия Ирана в центре, на востоке и на западе Сирии. Уровень присутствия Ирана, качество присутствия Ирана соответствует ситуации в Сирии и зависит от договоренностей между правительствами Ирана и Сирии",- сказал Х.Ансари "Интерфаксу", отвечая на вопрос об отводе проиранских сил из Южной зоны деэскалации в Сирии.