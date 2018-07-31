Уставный капитал DBI превысит 69 млн манатов

Уставный капитал Управления приморский бульвар (DBI) утвержден на уровне 69 млн 59,85 тыс. манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ "Об обеспечении деятельности Управления приморский бульвар".

Согласно указу, уставный капитал управления определен в 69 млн 59,85 тыс. манатов.

Кроме этого, И.Алиев утвердил Положение управления.

В соответствии с указом, Управлению поручено подготовить стратегию развития, а также утвердить структуру, в течение одного месяца утвердить штатное расписание и заработные платы.

Руководство DBI будет осуществлять правление. Председатель правления и его заместители будут назначаться президентом Азербайджана.

Госкомитету по градостроительству и архитектуре, BDI поручено в трехмесячный срок подготовить программу реконструкции объектов, находящихся на территории Приморского национального парка.

А.Азизов