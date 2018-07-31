В Азербайджане производители пшеницы, неочищенного риса и шелкопряда получат субсидии на 29 млн манатов

В Азербайджане фермеры получат субсидии на общую сумму 28 млн 890 тыс. 391,65 манатов, сообщает Минсельхоз.
Решение о выдаче субсидий принято во вторник на заседании Республиканской комиссии.
"В целом, 144,302 тыс. производителей продукции АПК в 29 районах страны получат субсидии на общую сумму 26 млн 399 тыс. 889,3 манатов за использование горюче-смазочных материалов при посевных (50 манат за каждый гектар) и за посев пшеницы и неочищенного риса (40 манат за каждый гектар) ", - отмечает ведомство.
Общая площадь посевных пшеницы и риса, подпадающих под субсидирование, составляет 379 тыс. 6,01 га.
Кроме этого, субсидии еще 2 млн 490 тыс. 502,35 манатов получат 4,186 тыс. производителей тутового шелкопряда в 36 районах страны (5 манат за каждый килограмм шелкопряда).
Производители шелкопряда сдали 498,1 тыс. кг влажных коконов шелкопряда.
А.Азизов
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