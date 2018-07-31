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АПК 31.07.2018 19:01

В Азербайджане производители пшеницы, неочищенного риса и шелкопряда получат субсидии на 29 млн манатов

В Азербайджане фермеры получат субсидии на общую сумму 28 млн 890 тыс. 391,65 манатов, сообщает Минсельхоз.

Решение о выдаче субсидий принято во вторник на заседании Республиканской комиссии.

"В целом, 144,302 тыс. производителей продукции АПК в 29 районах страны получат субсидии на общую сумму 26 млн 399 тыс. 889,3 манатов за использование горюче-смазочных материалов при посевных (50 манат за каждый гектар) и за посев пшеницы и неочищенного риса (40 манат за каждый гектар) ", - отмечает ведомство.

Общая площадь посевных пшеницы и риса, подпадающих под субсидирование, составляет 379 тыс. 6,01 га.

Кроме этого, субсидии еще 2 млн 490 тыс. 502,35 манатов получат 4,186 тыс. производителей тутового шелкопряда в 36 районах страны (5 манат за каждый килограмм шелкопряда).

Производители шелкопряда сдали 498,1 тыс. кг влажных коконов шелкопряда.

А.Азизов

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Тэги: ФЕРМЕРЫ, СУБСИДИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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