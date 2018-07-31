Суд в Турции отказал американскому пастору Брансону в освобождении из-под домашнего ареста

Суд в Турции во вторник отклонил прошение американского пастора Эндрю Брансона об освобождении из-под домашнего ареста, сообщают турецкие СМИ.
Соответствующее ходатайство в суд было подано на прошлой неделе адвокатом пастора Исмаилом Джем Халавуртом после того, как А.Брансона перевели из тюрьмы под домашний арест.
Сотрудники турецких правоохранительных органов задержали американского пастора Э.Брансона в октябре 2016 года по подозрению в "угрозе национальной безопасности" Турции и связях с богословом Фетхуллахом Гюленом.
В Турции пастора обвиняют в связях с Рабочей партией Курдистана и движением богослова Фетхуллаха Гюлена, которые Анкара считает террористическими.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал Турции "крупные санкции" из-за задержания американского пастора Э.Брансона.
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