Суд в Турции отказал американскому пастору Брансону в освобождении из-под домашнего ареста

Суд в Турции во вторник отклонил прошение американского пастора Эндрю Брансона об освобождении из-под домашнего ареста, сообщают турецкие СМИ.

Соответствующее ходатайство в суд было подано на прошлой неделе адвокатом пастора Исмаилом Джем Халавуртом после того, как А.Брансона перевели из тюрьмы под домашний арест.

Сотрудники турецких правоохранительных органов задержали американского пастора Э.Брансона в октябре 2016 года по подозрению в "угрозе национальной безопасности" Турции и связях с богословом Фетхуллахом Гюленом.

В Турции пастора обвиняют в связях с Рабочей партией Курдистана и движением богослова Фетхуллаха Гюлена, которые Анкара считает террористическими.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал Турции "крупные санкции" из-за задержания американского пастора Э.Брансона.