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Регион 31.07.2018 19:43

Суд в Турции отказал американскому пастору Брансону в освобождении из-под домашнего ареста

Суд в Турции во вторник отклонил прошение американского пастора Эндрю Брансона об освобождении из-под домашнего ареста, сообщают турецкие СМИ.

Соответствующее ходатайство в суд было подано на прошлой неделе адвокатом пастора Исмаилом Джем Халавуртом после того, как А.Брансона перевели из тюрьмы под домашний арест.

Сотрудники турецких правоохранительных органов задержали американского пастора Э.Брансона в октябре 2016 года по подозрению в "угрозе национальной безопасности" Турции и связях с богословом Фетхуллахом Гюленом.

В Турции пастора обвиняют в связях с Рабочей партией Курдистана и движением богослова Фетхуллаха Гюлена, которые Анкара считает террористическими.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал Турции "крупные санкции" из-за задержания американского пастора Э.Брансона.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СУД, США, ПАСТОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]