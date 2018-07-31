Апелляционный суд в Ереване в среду рассмотрит жалобу на арест экс-президента Армении Кочаряна

Апелляционный суд в среду рассмотрит жалобу адвокатов на арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна по обвинению в свержении конституционного строя страны в 2008 году.

"Сегодня заявление об обжаловании по техническим причинам было перенесено на завтра", - сказал адвокат Арам Орбелян "Интерфаксу" во вторник.

Ранее суд первой инстанции Еревана удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы Армении об аресте бывшего президента Р.Кочаряна на два месяца.

Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинение в отношении Р.Кочаряна в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года.

"На основе сопоставления приобретенных в ходе предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта доказательств, бывшему президенту Армении предъявлено обвинение по части 1 статьи 300.1 УК Армении в том, что он по предварительному согласию с другими лицами свергнул конституционный строй. В суд первой инстанции направлено ходатайство об аресте Кочаряна", - сообщила служба.

1 марта 2008 года участники многотысячной демонстрации, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При этом погибли десять человек, более 250 получили ранения.

В 2008 году действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьер-министром Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".