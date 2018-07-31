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Дальнее зарубежье 31.07.2018 20:42

Для Москвы развитие отношений с Японией, в том числе в сфере безопасности имеет особое значение - Лавров

Россия придаёт особое значение отношениям с Японией, в том числе в сфере безопасности, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей лавров.

"Мы придаём особое значение развитию отношений с Японией, развитию нашего сотрудничества, в том числе в сфере безопасности, включая ее глобальное и региональное измерение, новые вызовы и угрозы", - сказал министр в начале встречи в формате "2+2" с коллегами из Японии.

Министр подчеркнул, что "система международных отношений, международное право сегодня подвергается очень тяжелым испытаниям".

"Мы видим все более настойчивые попытки затормозить объективный процесс формирования нового, более справедливого, более демократичного миропорядка. И меры, которые применяются для попытки затормозить, противостоять объективной тенденции формирования полицентричного мира включают в себя и наращивание военных приготовлений, и дезинформационные провокации и недобросовестную конкуренцию в сфере торгово-экономических отношений", - добавил С.Лавров.

Третий раунд переговоров в формате "два плюс два" проходит во вторник в Москве.

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Тэги: РОССИЯ, ЯПОНИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]