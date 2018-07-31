Для Москвы развитие отношений с Японией, в том числе в сфере безопасности имеет особое значение - Лавров

Россия придаёт особое значение отношениям с Японией, в том числе в сфере безопасности, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей лавров.
"Мы придаём особое значение развитию отношений с Японией, развитию нашего сотрудничества, в том числе в сфере безопасности, включая ее глобальное и региональное измерение, новые вызовы и угрозы", - сказал министр в начале встречи в формате "2+2" с коллегами из Японии.
Министр подчеркнул, что "система международных отношений, международное право сегодня подвергается очень тяжелым испытаниям".
"Мы видим все более настойчивые попытки затормозить объективный процесс формирования нового, более справедливого, более демократичного миропорядка. И меры, которые применяются для попытки затормозить, противостоять объективной тенденции формирования полицентричного мира включают в себя и наращивание военных приготовлений, и дезинформационные провокации и недобросовестную конкуренцию в сфере торгово-экономических отношений", - добавил С.Лавров.
Третий раунд переговоров в формате "два плюс два" проходит во вторник в Москве.
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