Токио и Москва будут взаимодействовать для достижения денуклеаризации КНДР - министр обороны Японии

Денуклеаризация Северной Кореи является общим интересом Москвы и Токио, заявил во вторник министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

"На прошедшей встрече с господином Шойгу мы провели откровенный обмен мнениями по оборонной политике Японии и России, а также по вопросам, касающимся Северной Кореи. И мы смогли во многом сойтись", - сказал он в ходе встречи в формате "два плюс два" в Москве.

Он отметил, что в ходе переговоров с российским коллегой удалось договоришься о том, что денуклеаризация Северной Кореи "представляет собой общий интерес для России и Японии".

"И мы сошлись в том, что будем взаимодействовать, в том числе для полного соблюдения резолюций СБ ООН (по КНДР)", - подчеркнул И.Онодэра.