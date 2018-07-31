Белоруссия отменила обязательную продажу части валютной выручки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ "Об отмене обязательной продажи иностранной валюты", сообщила пресс-служба главы государства.
Решение принято "в целях либерализации валютных отношений и стимулирования деловой активности", говорится в сообщении.
"Данный инструмент (обязательная продажа - ИФ) применялся в период становления белорусского рынка и способствовал формированию предложения иностранной валюты на валютной бирже, вместе с тем он являлся и сдерживающим фактором, поскольку воспринимался инвесторами как признак административного регулирования и ограничений", - отмечает пресс-служба.
Отмена обязательной продажи части валютной выручки субъектами хозяйствования, как ожидается, будет способствовать повышению конкурентоспособности белорусских экспортеров, станет существенным фактором улучшения условий ведения бизнеса в Белоруссии.
Как сообщалось, с 1 октября 2017 года норматив обязательной продажи валютной выручки субъектов хозяйствования Белоруссии был снижен с 20% до 10%.
В декабре 2014 года Нацбанк Белоруссии (НББ) повысил норму обязательной продажи валютной выручки с 30% до 50% в рамках реализации правительством комплекса мер по недопущению развития негативных тенденций на валютном и финансовом рынках страны. С конца февраля 2015 года НББ снизил норму обязательной продажи поступающей валютной выручки до 40%, с апреля 2015 года - до 30%, с сентября 2016 года - до 20%.
Глава Минобороны Азербайджана проверил боеготовность подразделений в прифронтовой зоне
Расулов возглавил Национальное архивное управление Азербайджана
Баку и Москва обсудили вопросы взаимодействия между военно-морскими силами
Нефть продолжает дешеветь из-за роста запасов в США, Brent - ниже $74 за баррель
Манат подорожал к евро и рублю, стабилен к доллару
Азербайджан подтвердил интерес к покупке 10 самолетов Ан-178 – глава ГП Антонов
Доля частного сектора в медицинских услугах в Азербайджане в 2022 году достигнет 75%
Правоохранительным органам Азербайджана переданы документы по подозреваемым в организации пожара в Алтыагачском нацпарке
Президент Алиев подписал распоряжение о награждении Винер орденом "Дружбы" за вклад в укреплении азербайджано-российских отношений в спорте
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Тертере
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению технической поддержки «HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC» сроком на 1 год
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
"AccessBank" планирует увеличить уставный капитал на 140 млн манатов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений