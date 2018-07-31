Белоруссия отменила обязательную продажу части валютной выручки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ "Об отмене обязательной продажи иностранной валюты", сообщила пресс-служба главы государства.

Решение принято "в целях либерализации валютных отношений и стимулирования деловой активности", говорится в сообщении.

"Данный инструмент (обязательная продажа - ИФ) применялся в период становления белорусского рынка и способствовал формированию предложения иностранной валюты на валютной бирже, вместе с тем он являлся и сдерживающим фактором, поскольку воспринимался инвесторами как признак административного регулирования и ограничений", - отмечает пресс-служба.

Отмена обязательной продажи части валютной выручки субъектами хозяйствования, как ожидается, будет способствовать повышению конкурентоспособности белорусских экспортеров, станет существенным фактором улучшения условий ведения бизнеса в Белоруссии.

Как сообщалось, с 1 октября 2017 года норматив обязательной продажи валютной выручки субъектов хозяйствования Белоруссии был снижен с 20% до 10%.

В декабре 2014 года Нацбанк Белоруссии (НББ) повысил норму обязательной продажи валютной выручки с 30% до 50% в рамках реализации правительством комплекса мер по недопущению развития негативных тенденций на валютном и финансовом рынках страны. С конца февраля 2015 года НББ снизил норму обязательной продажи поступающей валютной выручки до 40%, с апреля 2015 года - до 30%, с сентября 2016 года - до 20%.