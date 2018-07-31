Азербайджан подтвердил интерес к покупке 10 самолетов Ан-178 – глава ГП Антонов

Азербайджан подтвердил заинтересованность в приобретении 10 украинских самолетов Ан-178, сообщил президент ГП "Антонов" Александр Донец.
"На нашу технику есть спрос и есть покупатели. Вот протокол последней встречи с представителями Silk Way Airlines (Азербайджан), заверенный 11 июля. Они подтвердили заинтересованность в приобретении 10 самолетов Ан-178", - сказал А.Донец в интервью 112.ua.
По словам президента "Антонова", скорее всего это будут самолеты из линейки NEXT с комплектующими, поставленными Aviall.
В мае 2015 года между ГП "Антонов" и азербайджанской Silk Way Airlines был заключен контракт на сборку в Украине и поставку азербайджанской компании 10 транспортных Ан-178. Поставка первых двух самолетов, согласно условиям контракта, должна быть обеспечена к концу 2018 года, поставка еще восьми машин - по согласованию сторон.
Ранее президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Джахангир Аскеров заявил, что вопрос организации кооперационной сборки перспективных транспортных Ан-178 в Азербайджане рассматривается на уровне правительства. По его словам, Азербайджан очень заинтересован в сборке Ан-178 на территории республики.
ГП "Антонов"- ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения, сотрудничает с 76 странами мира. По решению правительства, с апреля 2015 года входит в состав госконцерна "Укроборонпром".
А.Азизов
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