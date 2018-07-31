МИД РФ: интересы компаний стран ЕС в России могут пострадать от нового санкционного витка

МИД РФ назвал прискорбным решение Совета ЕС о распространении рестрикций на ряд российских компаний, принимавших участие в строительстве Керченского моста, и предупредил, что интересы компаний стран ЕС, работающих в России, могут пострадать от нового санкционного витка.

"Считаем прискорбным принятое Советом ЕС 30 июля с.г. решение о распространении нелегитимных односторонних рестрикций ЕС на ряд российских компаний, принимавших участие в строительстве Керченского моста", - говорится в комментарии МИД РФ, распространенном во вторник.

В нем также отмечается, что "в России работает немало компаний стран-членов ЕС, в т.ч. в строительной сфере, интересы которых могут пострадать от нового санкционного витка". "Исходим из того, что общим интересам России и стран ЕС отвечает прагматичная и взаимовыгодная работа, основанная на трезвом признании существующих реалий", - подчеркивается в комментарии.

В нем содержится призыв к Евросоюзу задуматься "над финансовой и имиджевой ценой потакания антироссийским капризам киевских властей".