Российский журналист Орхан Джемаль погиб в Центральноафриканской республике, где он вместе с режиссером-документалистом Александром Расторгуевым снимал фильм о частных военных компаниях, сообщил "Интерфаксу" главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
"Орхан точно погиб", - сказал А.Венедиктов "Интерфаксу" во вторник.
По его словам, в ЦАР О.Джемаль снимал документальное кино о ЧВК.
"Вместе с Александром Расторгуевым он снимал кино о частных военных компаниях, работающих в ЦАР", - сказал главред радиостанции.
А.Венедиктов вспоминает, что, когда О.Джемаль собирался ехать на съемки, они обсуждали вопрос выдачи ему аккредитации от "Эха Москвы".
"Мы обсуждали вопрос о том, что если ему потребуется от меня аккредитация, удостоверение "Эха", я ему сказал - обращайтесь. Это было давно, и он не обратился, а сейчас я вспомнил, что был разговор", - сказал А.Венедиктов.
В свою очередь осведомленный источник сообщил агентству, что еще одним погибшим предположительно является оператор Кирилл Радченко.
"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.
Ранее источник в полиции ЦАР сообщил "Интерфаксу", что у убитых в Центральноафриканской республике людей, предположительно россиян, найдены документы российского журналиста, оператора и режиссера.
"Пока личности убитых не установлены, но при них найдены документы российского журналиста, оператора и режиссера",- сказал собеседник агентства.
Ранее во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посольство РФ в ЦАР находится в контакте с местными властями для прояснения гражданства обнаруженных в этой африканской стране трех погибших, предположительно являющихся российскими гражданами. "По предварительной информации, полученной от местных властей, в ЦАР найдены тела трёх человек, предположительно россиян", - сказала М.Захарова "Интерфаксу".
"Посольство России находится в контакте с правоохранительным органами ЦАР для прояснения вопросов наличия российского гражданства", - отметила представитель МИД РФ.
В свою очередь источник в полиции ЦАР сообщил "Интерфаксу", что целью убийства трех человек, предположительно россиян, в Центральноафриканской республике (ЦАР) был грабеж.
"По предварительным данным, убийство было совершено с целью ограбления",- сказал собеседник агентства.
Между тем источник агентства добавил, что в настоящий момент тела погибших доставлены в столицу ЦАР город Банги.
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