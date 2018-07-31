В грузинской патриархии назвали легализацию марихуаны предательством нации

Решение о легализации марихуаны не что иное, как предательство нации, заявил официальный представитель патриархии Грузии протоиерей Андрия Джагмаидзе во вторник в эфире телеканала "Имеди".

Так он прокомментировал вынесенный накануне Конституционным судом Грузии вердикт, согласно которому все санкции за употребление марихуаны без назначения врача признаны неконституционными.

"Такое ожидалось, мы ожидаем и худшего. Это можно расценить лишь как предательство нации", - сказал А.Джагмаидзе.

По его словам, по статистике, по тому, какой ущерб наносят наркотики молодежи, ее сознанию, следует ожидать самые негативные последствия.

"Нельзя, чтобы четыре человека, которые являются судьями Конституционного суда, принимали совершенно нелогичное решение, игнорируя волю четырехмиллионной нации. Думаю, что такой Конституционный суд вообще должен быть упразднен", - заявил протоиерей.

30 июля Конституционный суд Грузии удовлетворил иск членов оппозиционной партии "Гирчи" Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили против парламента. Истцы оспаривали конституционность нормы Кодекса административных правонарушений, которая устанавливала административную ответственность за употребление наркотического вещества - марихуаны.

"Употребление марихуаны является сферой, защищенной правом на свободное развитие личности", - говорилось в постановлении суда, в связи с чем "установленная ответственность за потребление марихуаны несоразмерна защите законной цели и противоречит требованиям статьи 16 Конституции Грузии".

В то же время Конституционный суд указал, что ответственность за использование марихуаны соответствует Конституции в тех случаях, когда конкретный факт потребления создает угрозы для третьих сторон. Например, ответственность за употребление марихуаны признана обоснованной, когда данное действие имеет место в учебных, воспитательных или образовательных учреждениях, в общественных местах некоторых типов, например, в общественном транспорте, в присутствии несовершеннолетних и т.д.

30 ноября 2017 года Конституционный суд Грузии удовлетворил иск одного из представителей той же партии "Гирчи", признав неконституционным уголовное наказание за употребление марихуаны. Еще раньше, в июле прошлого года Конституционный суд признал неконституционной норму, в соответствии с которой посев или выращивание малого количества марихуаны для личного пользования является уголовно наказуемым преступлением.

По официальным данным, в Грузии на каждые 10 тыс. человек приходится 29 наркоманов, из них лишь малая часть (11,5%) проходит лечение. Самым распространенным наркотиком является марихуана, ее употребляет 63,9% наркоманов.