Госсекретарь США не намерен проводить встречи с главой МИД Ирана во время форума АСЕАН в Сингапуре - СМИ

У госсекретаря США Майк Помпео, который отправится на этой неделе на региональный форум АСЕАН в Сингапур, нет планов встречи с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя госдепа США.

"Иран не является участником каких-либо многосторонних встреч, поэтому планов какого-либо взаимодействия с Ираном нет", - сказал представитель госдепа.

Заявление прозвучало после того, как президент США заявил о готовности встретиться с представителями руководства Ирана "без предварительных условий".

Ранее иранские СМИ сообщили, что Дж.Зариф посетит на этой неделе Сингапур, где проходят мероприятия по линии АСЕАН и стран-наблюдателей этой региональной организации. В Сингапуре Дж.Зариф подпишет документы о присоединении Ирана к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии.

После слов Д.Трампа о готовности к встрече с представителями Ирана советник президента Ирана Хамид Абуталеби заявил, что любой переговорный процесс между Тегераном и Вашингтоном может начаться только после возвращения США в ядерную сделку и Ираном.

В свою очередь глава МВД Ирана Абдольреза Рахмани Фазли заявил, что США "нельзя доверять" после их отказа от соглашения по иранскому атому.