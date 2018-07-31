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Дальнее зарубежье 31.07.2018 20:25

Лавров: привлекли внимание японской стороны к озабоченностям РФ в связи с развертыванием ПРО США

Россия на переговорах с японской стороной во вторник в Москве вновь выразила озабоченность развертыванием в регионе элементов глобальной американской противоракетной обороны (ПРО).

"Со своей стороны мы вновь привлекли внимание к тем озабоченностям, которые российская сторона уже высказывала в связи с развертыванием в регионе элементов глобальной ПРО США", - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам прошедших в российской столице переговоров в формате "2+2" (главы МИД и обороны РФ и Японии - ИФ).

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Тэги: ЯПОНИЯ, США, ПРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]