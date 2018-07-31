Лавров: привлекли внимание японской стороны к озабоченностям РФ в связи с развертыванием ПРО США

Россия на переговорах с японской стороной во вторник в Москве вновь выразила озабоченность развертыванием в регионе элементов глобальной американской противоракетной обороны (ПРО).

"Со своей стороны мы вновь привлекли внимание к тем озабоченностям, которые российская сторона уже высказывала в связи с развертыванием в регионе элементов глобальной ПРО США", - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам прошедших в российской столице переговоров в формате "2+2" (главы МИД и обороны РФ и Японии - ИФ).