РФ и Япония отмечают прогресс в корейском урегулировании, призывают к сдержанности, чтобы не допустить срыва - Лавров

Россия и Япония констатировали позитивное развитие ситуации на Корейском полуострове и призвали все вовлеченные стороны к сдержанности с тем, чтобы не допустить срыва очень хрупкого процесса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник на пресс-конференции в Москве.

"Мы приветствовали позитивные тенденции, которые наметились в ситуации вокруг Корейского полуострова", - сказал С.Лавров по итогам переговоров главы МИД и обороны РФ и Японии в формате "2+2".

"Призываем все вовлеченные стороны проявлять сдержанность и гибкость, с тем чтобы не допустить срыва пока еще очень хрупкого процесса", - подчеркнул министр.