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Дальнее зарубежье 31.07.2018 20:35

РФ и Япония отмечают прогресс в корейском урегулировании, призывают к сдержанности, чтобы не допустить срыва - Лавров

Россия и Япония констатировали позитивное развитие ситуации на Корейском полуострове и призвали все вовлеченные стороны к сдержанности с тем, чтобы не допустить срыва очень хрупкого процесса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник на пресс-конференции в Москве.

"Мы приветствовали позитивные тенденции, которые наметились в ситуации вокруг Корейского полуострова", - сказал С.Лавров по итогам переговоров главы МИД и обороны РФ и Японии в формате "2+2".

"Призываем все вовлеченные стороны проявлять сдержанность и гибкость, с тем чтобы не допустить срыва пока еще очень хрупкого процесса", - подчеркнул министр.

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Тэги: ЛАВРОВ, ЯПОНИЯ, КОРЕЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]