Россия и Япония будут укреплять связи в военно-морской области - Шойгу

Россия и Япония договорились укреплять сотрудничество в военно-морской сфере, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Условились и далее укреплять связи в военно-морской области, позитивно оценили результаты совместных учений по поиску и спасению на море", - заявил С.Шойгу по итогам российско-японских переговоров в формате "2+2" в Москве.