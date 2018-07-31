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Дальнее зарубежье 31.07.2018 21:03

Россия и Япония будут укреплять связи в военно-морской области - Шойгу

Россия и Япония договорились укреплять сотрудничество в военно-морской сфере, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Условились и далее укреплять связи в военно-морской области, позитивно оценили результаты совместных учений по поиску и спасению на море", - заявил С.Шойгу по итогам российско-японских переговоров в формате "2+2" в Москве.

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Тэги: РОССИЯ, ЯПОНИЯ, ФЛОТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]