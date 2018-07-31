Россия готова содействовать разгрому боевиков в Идлибе - Лаврентьев

В Москве готовы содействовать ликвидации боевиков в сирийском Идлибе, но при этом надеются, что эту задачу удастся самостоятельно решить турецкой стороне и умеренной оппозиции, заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Мы все-таки надеемся на то, что и умеренной оппозиции, и нашим турецким партнерам, которые несут на себе обязательства по стабилизации этого района, удастся справиться", - сказал А.Лаврентьев по итогам международной встречи по Сирии в Сочи.
Он подчеркнул, что "угроза, исходящая из этого района, по-прежнему очень велика".
"Если умеренной оппозиции удастся предпринять какие-то конкретные меры против боевиков и справиться с этой задачей самостоятельно - ради бога, мы готовы. Если нужна наша помощь - мы готовы ее оказать. И мы открыто об этом говорили представителям оппозиции", - заявил А.Лаврентьев.
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