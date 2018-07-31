ПРО Японии не угрожает России - министр обороны

Система противоракетной обороны Японии не направлена против России, заявил министр обороны Японии Ицунори Онодэра.
"Я вновь пояснил российской стороне, что система противоракетной обороны, которой мы сейчас обладаем, включая "Иджис Эшор", не является угрозой для России и является абсолютно оборонительной системой", - сказал И.Онодэра после встречи в Москве глав МИД и Минобороны РФ и Японии.
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