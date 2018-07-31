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Дальнее зарубежье 31.07.2018 20:36

ПРО Японии не угрожает России - министр обороны

Система противоракетной обороны Японии не направлена против России, заявил министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

"Я вновь пояснил российской стороне, что система противоракетной обороны, которой мы сейчас обладаем, включая "Иджис Эшор", не является угрозой для России и является абсолютно оборонительной системой", - сказал И.Онодэра после встречи в Москве глав МИД и Минобороны РФ и Японии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЯПОНИЯ, ПРО, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]