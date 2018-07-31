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Дальнее зарубежье 31.07.2018 20:45

Супруга Орхана Джемаля опознала тело мужа, погибшего в ЦАР, по фотографии

Жена российского журналиста Орхана Джемаля Ирина Гордиенко сообщила "Интерфаксу", что опознала тело мужа, погибшего в Центральноафриканской республике.

"Я подтверждаю эту информацию, мне по дипломатическим каналам прислали фотографию тела", - сказала И.Гордиенко во вторник.

По ее словам, супруг находился в ЦАР в командировке. "Там он снимал документальный фильм о ЧВК", - сказала И.Гордиенко, добавив, что О.Джемаль успел пробыть на территории ЦАР совсем короткое время.

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Тэги: ЦАР, ЖУРНАЛИСТ, ОПОЗНАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]