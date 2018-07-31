Супруга Орхана Джемаля опознала тело мужа, погибшего в ЦАР, по фотографии

Жена российского журналиста Орхана Джемаля Ирина Гордиенко сообщила "Интерфаксу", что опознала тело мужа, погибшего в Центральноафриканской республике.

"Я подтверждаю эту информацию, мне по дипломатическим каналам прислали фотографию тела", - сказала И.Гордиенко во вторник.

По ее словам, супруг находился в ЦАР в командировке. "Там он снимал документальный фильм о ЧВК", - сказала И.Гордиенко, добавив, что О.Джемаль успел пробыть на территории ЦАР совсем короткое время.