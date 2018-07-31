Лавров: лидеры РФ и Японии встретятся во Владивостоке в первой декаде сентября

Встреча лидеров России и Японии пройдет во Владивостоке в первой декаде сентября, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны двух стран в формате "два плюс два".
По итогам переговоров российский министр перечислил ряд вопросов, которые обсуждались на встрече с главой МИД Японии Таро Коно. С.Лавров отметил, что о достигнутых результатах проделанной работы будет доложено руководителям РФ и Японии, "когда они встретятся во Владивостоке в первой декаде сентября, где они будут для участия в ВЭФ".
Со своей стороны Т.Коно сказал, что участники переговоров в Москве "обсудили дальнейшую повестку дня и подтвердили, что если позволят обстоятельства премьер-министр Японии Абэ посетит в сентябре Владивосток и встретится с президентом Путиным".
"Мы договорились ускорить подготовку к этой встрече", - добавил глава МИД Японии.
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