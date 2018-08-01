Глава МИД Ирана убежден, что американские санкции и угрозы не дадут никакого результата

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф считает, что угрозы и санкции со стороны Вашингтона не будут работать, а за выход из соглашения по иранскому атому США могут винить только себя.

"США могут винить лишь себя самих в выходе (из соглашения по атому - ИФ)", - написал глава иранского МИД во вторник в своем аккаунте в Twitter.

"Угрозы, санкции и пиар-ходы не сработают. Старайтесь проявлять уважение: по отношению к иранцам и международным обязательствам", - добавил он.

Ранее на этой неделе Дж.Зариф раскритиковал США за стремление вводить все новые санкции против других стран, сравнив такое желание разрабатывать ограничительные меры с "наркотической зависимостью".

В начале мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки (СВПД), заключенной в 2015 году группой шести стран (пять постоянных членов Совбеза ООН и ФРГ) с Тегераном. Европейские страны не поддержали решение США и пытаются в настоящее время сохранить соглашение.