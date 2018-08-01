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Регион 01.08.2018 09:24

В Грузии стартуют учения стран НАТО и партнеров Noble Partner 2018 с участием американских танков "Абрамс" и вертолетов "Апач"

Крупномасштабные многонациональные военные учения стран НАТО и партнеров альянса Noble Partner 2018 ("Достойный партнер 2018") стартуют в Грузии в среду.

По информации министерства обороны Грузии, участие в учениях примут около 3 тысяч военнослужащих 13 стран.

В частности, в учениях Noble Partner 2018, которые продлятся до 15 августа, примут участие военнослужащие Грузии, США, Великобритании, Германии, Эстонии, Франции, Литвы, Польши, Норвегии, Турции, Украины, Азербайджана и Армении.

Ранее сообщалось, что на учения в Грузию США перебросили из Европы военную технику, включая бронетранспортеры "Страйкер", боевые машины пехоты "Брэдли" и 5 танков "Абрамс" (M1A2). Техника была доставлена морским путем из порта Констанца в Румынии в грузинский порт Поти. Часть военной техники, в частности, колонна бронетранспортеров "Страйкер" добиралась до Вазианской военной базы (в окрестностях Тбилиси) своим ходом, по дороге останавливаясь в крупных городах. Военнослужащие США, принимающие участие в ежегодных учениях "Достойный партнер" уже второй год устраивают символичный марш-бросок бронетехники по территории Грузии.

Между тем, в учениях в нынешнем году, как заявили в грузинском военном ведомстве, будут задействованы американские боевые вертолеты AH-64 Apache ("Апач") и UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб").

Всего в учениях примут участие 1170 американских военнослужащих, включая личный состав II кавалеристского полка сухопутных войск США в Европе, который прибыл в Грузию воздушным путем.

По данным минобороны Грузии, в учениях также примут участие около 1300 военнослужащих вооруженных сил Грузии и 500 военнослужащих других стран. Всего в учениях планируется задействовать около 140 единиц военной техники.

Как заявил ранее глава минобороны Грузии Леван Изория, Грузия примет многонациональные учения "Noble Partner" в четвертый раз.

По его словам, "в нынешнем году увеличено число стран и количество военнослужащих, которые примут участие в учениях".

"Это еще раз подтверждает растущую поддержку Грузии со стороны США и других стран - членов НАТО и партнеров альянса", - сказал министр, отметив, что учения направлены на укрепление мира и стабильности в регионе

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Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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