Крупномасштабные многонациональные военные учения стран НАТО и партнеров альянса Noble Partner 2018 ("Достойный партнер 2018") стартуют в Грузии в среду.

По информации министерства обороны Грузии, участие в учениях примут около 3 тысяч военнослужащих 13 стран.

В частности, в учениях Noble Partner 2018, которые продлятся до 15 августа, примут участие военнослужащие Грузии, США, Великобритании, Германии, Эстонии, Франции, Литвы, Польши, Норвегии, Турции, Украины, Азербайджана и Армении.

Ранее сообщалось, что на учения в Грузию США перебросили из Европы военную технику, включая бронетранспортеры "Страйкер", боевые машины пехоты "Брэдли" и 5 танков "Абрамс" (M1A2). Техника была доставлена морским путем из порта Констанца в Румынии в грузинский порт Поти. Часть военной техники, в частности, колонна бронетранспортеров "Страйкер" добиралась до Вазианской военной базы (в окрестностях Тбилиси) своим ходом, по дороге останавливаясь в крупных городах. Военнослужащие США, принимающие участие в ежегодных учениях "Достойный партнер" уже второй год устраивают символичный марш-бросок бронетехники по территории Грузии.

Между тем, в учениях в нынешнем году, как заявили в грузинском военном ведомстве, будут задействованы американские боевые вертолеты AH-64 Apache ("Апач") и UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб").

Всего в учениях примут участие 1170 американских военнослужащих, включая личный состав II кавалеристского полка сухопутных войск США в Европе, который прибыл в Грузию воздушным путем.

По данным минобороны Грузии, в учениях также примут участие около 1300 военнослужащих вооруженных сил Грузии и 500 военнослужащих других стран. Всего в учениях планируется задействовать около 140 единиц военной техники.

Как заявил ранее глава минобороны Грузии Леван Изория, Грузия примет многонациональные учения "Noble Partner" в четвертый раз.

По его словам, "в нынешнем году увеличено число стран и количество военнослужащих, которые примут участие в учениях".

"Это еще раз подтверждает растущую поддержку Грузии со стороны США и других стран - членов НАТО и партнеров альянса", - сказал министр, отметив, что учения направлены на укрепление мира и стабильности в регионе