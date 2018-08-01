Манат подорожал к евро и рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 1 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 1 августа ЦБА установил на уровне 1,9853 манат/1EUR (31 июля -1,9920 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 1 августа установил 0,0272 маната/1RUB (31 июля - 0,0273 маната/1RUB).
Н.Аббасова
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