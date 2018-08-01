Нефть продолжает дешеветь из-за роста запасов в США, Brent - ниже $74 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торгов в среду на данных о неожиданном увеличении коммерческих запасов в США на прошлой неделе, сообщает Dow Jones.
Кроме того, негативное влияние на настроения инвесторов оказывают намерения США ввести более высокие пошлины на китайские товары для того, чтобы усилить давление на КНР.
Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:06 подешевели на $0,24 (0,32%) - до $73,97 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена уменьшилась на $0,72 (0,96%) и составляла на закрытие $74,25 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь утром в среду снизились на $0,36 (0,52%) - до $68,4 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена опустилась на $1,37 (1,95%), завершив торги на отметке $68,76 за баррель.
По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США выросли за минувшую неделю на 5,6 млн баррелей, дистиллятов - на 2,9 млн баррелей. Между тем резервы бензина сократились на 791 тыс. баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.
Официальные данные министерство энергетики США опубликует в среду в 17:30 МСК.
Аналитики и трейдеры, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют снижение запасов нефти за неделю на 2,4 млн баррелей, а также уменьшение резервов бензина на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 560 тыс. баррелей.
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