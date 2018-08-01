Премьер Армении созывает митинг на центральной в Ереване площади Республики

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созывает митинг на центральной площади Республики 17 августа в Ереване.
"Исполняется сто дней после моего избрания в должности премьер-министра Армении. Приглашаю всех на митинг 17 августа в 18:30. Надо провести важный разговор о том, что произошло в Армении за эти дни, что произойдет, какие шаги предприняло правительство для обеспечения резкого развития в Армении и конкретно какими шагами мы намерены обеспечить это развитие, и как мы будем работать в дальнейшем", - сказал Н.Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.
По его словам, разговор также пойдет о проблемах, с которыми правительство столкнулось за сто дней.
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