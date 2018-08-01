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Регион 01.08.2018 09:47

Премьер Армении созывает митинг на центральной в Ереване площади Республики

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созывает митинг на центральной площади Республики 17 августа в Ереване.

"Исполняется сто дней после моего избрания в должности премьер-министра Армении. Приглашаю всех на митинг 17 августа в 18:30. Надо провести важный разговор о том, что произошло в Армении за эти дни, что произойдет, какие шаги предприняло правительство для обеспечения резкого развития в Армении и конкретно какими шагами мы намерены обеспечить это развитие, и как мы будем работать в дальнейшем", - сказал Н.Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

По его словам, разговор также пойдет о проблемах, с которыми правительство столкнулось за сто дней.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕРЕВАН, ПРЕМЬЕР, МИТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]