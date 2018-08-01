Глава Минобороны Азербайджана проверил боеготовность подразделений в прифронтовой зоне

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов проверил боеготовность подразделений на различных направлениях фронта, говорится в сообщении оборонного ведомства.

«З.Гасанов и руководящий состав министерства, находящиеся в прифронтовой зоне по поручению президента Ильхама Алиева, посетили передовые подразделения, дислоцированные на различных направлениях фронта», - отмечается в сообщении.

Министр был проинформирован об оперативной обстановке. «З.Гасанов проверил боеготовность подразделений, а также наблюдал за передовыми позициями противника и поставил соответствующие задачи», - отмечается в информации.

По данным Минобороны, руководство ведомства высоко оценило боеспособность, материально-техническое обеспечение и оснащение подразделений боеприпасами, вооружением и военной техникой, а также морально-психологическую подготовку личного состава.

Н.Аббасова