Глава Минобороны Азербайджана проверил боеготовность подразделений в прифронтовой зоне

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов проверил боеготовность подразделений на различных направлениях фронта, говорится в сообщении оборонного ведомства.
«З.Гасанов и руководящий состав министерства, находящиеся в прифронтовой зоне по поручению президента Ильхама Алиева, посетили передовые подразделения, дислоцированные на различных направлениях фронта», - отмечается в сообщении.
Министр был проинформирован об оперативной обстановке. «З.Гасанов проверил боеготовность подразделений, а также наблюдал за передовыми позициями противника и поставил соответствующие задачи», - отмечается в информации.
По данным Минобороны, руководство ведомства высоко оценило боеспособность, материально-техническое обеспечение и оснащение подразделений боеприпасами, вооружением и военной техникой, а также морально-психологическую подготовку личного состава.
Н.Аббасова
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