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Дальнее зарубежье 01.08.2018 09:51

Почти 50 человек пострадали в результате аварии самолета в Мексике - губернатор штата

В результате аварии пассажирского самолета в аэропорту мексиканского штата Дуранго госпитализировано 49 человек, заявил в эфире местного телеканала губернатор штата Хосе Росас Аиспуро.

Более других, по его словам, пострадали пилот самолета и один из пассажиров.

В то же время, министр транспорта Мексики Херардо Руис Эспарса написал в своем твиттере, что помощь в различных медучреждениях оказывается 98 пассажирам и членам экипажа.

Как сообщалось, самолет авиакомпании Aeromexico потерпел крушение в Мексике, на борту находились 97 пассажиров и четыре члена экипажа. Причиной аварии, по предварительным данным, стали неблагоприятные погодные условия.

Из-за сильного ветра самолет при взлете не смог вовремя оторваться от земли. Экипаж принял решение прекратить взлет, применив экстренное торможение. Однако в том момент лайнер уже начал взлетать, и в результате рухнул рядом с летным полем, после чего загорелся. Большинству пассажиров удалось самостоятельно покинуть самолет.

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Тэги: МЕКСИКА, САМОЛЕТ, ГУБЕРНАТОР, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]