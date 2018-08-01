Почти 50 человек пострадали в результате аварии самолета в Мексике - губернатор штата

В результате аварии пассажирского самолета в аэропорту мексиканского штата Дуранго госпитализировано 49 человек, заявил в эфире местного телеканала губернатор штата Хосе Росас Аиспуро.
Более других, по его словам, пострадали пилот самолета и один из пассажиров.
В то же время, министр транспорта Мексики Херардо Руис Эспарса написал в своем твиттере, что помощь в различных медучреждениях оказывается 98 пассажирам и членам экипажа.
Как сообщалось, самолет авиакомпании Aeromexico потерпел крушение в Мексике, на борту находились 97 пассажиров и четыре члена экипажа. Причиной аварии, по предварительным данным, стали неблагоприятные погодные условия.
Из-за сильного ветра самолет при взлете не смог вовремя оторваться от земли. Экипаж принял решение прекратить взлет, применив экстренное торможение. Однако в том момент лайнер уже начал взлетать, и в результате рухнул рядом с летным полем, после чего загорелся. Большинству пассажиров удалось самостоятельно покинуть самолет.
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