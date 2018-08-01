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СНГ 01.08.2018 11:16

В Таджикистане создано спецподразделение МВД по охране туристов

Охраной туристов в Таджикистане будет заниматься специальное подразделение, созданное при МВД, сообщает официальный сайт министерства.

"Сотрудники милиции при необходимости могут быть привлечены для сопровождения туристов до места их назначения", - сообщил на встрече с представителями туристических компаний Таджикистана начальник отдела по проблемам экологии МВД Таджикистана Анварджон Ализода.

При отделе по проблемам экологии МВД Таджикистана создан подотдел туризма, в задачу которого входит охрана общественного порядка, обеспечение безопасности туристов, предоставление им необходимой информации, защита интересов туристов, предотвращение преступлений среди туристов и недопущение преступлений в отношении туристов, сказал А.Ализода, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Если будет необходимость, сотрудники подотдела по туризму будут сопровождать путешественников до места их назначения, обеспечивая их безопасность", - отметил он.

Отмечается, что встреча с представителями туристических компаний проведена по поручению министра внутренних дел Таджикистана Рамазона Рахимзода.

Сообщение о создании нового подразделения при МВД по обеспечению безопасности туристов прозвучало после того, как 29 июля в Дангаринском районе Хатлонской области автомобиль, в котором находились четыре человека, наехал на группу иностранных граждан - велотуристов. Трое из них погибли на месте, еще один впоследствии скончался в больнице. Остальные получили легкие травмы. Среди погибших - двое граждан США, гражданин Швейцарии и гражданин Нидерландов.

30 июля МВД Таджикистана обвинило в организации нападения запрещенную в стране Партию исламского возрождения, сообщив, что один из преступников задержан, остальные ликвидированы при оказании сопротивления.

Ответственность за нападение взяла на себя также ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ), которое распространило видео о присяге молодых людей, убитых за нападение на туристов.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ТУРИСТЫ, ОХРАНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]