В Таджикистане создано спецподразделение МВД по охране туристов

Охраной туристов в Таджикистане будет заниматься специальное подразделение, созданное при МВД, сообщает официальный сайт министерства.
"Сотрудники милиции при необходимости могут быть привлечены для сопровождения туристов до места их назначения", - сообщил на встрече с представителями туристических компаний Таджикистана начальник отдела по проблемам экологии МВД Таджикистана Анварджон Ализода.
При отделе по проблемам экологии МВД Таджикистана создан подотдел туризма, в задачу которого входит охрана общественного порядка, обеспечение безопасности туристов, предоставление им необходимой информации, защита интересов туристов, предотвращение преступлений среди туристов и недопущение преступлений в отношении туристов, сказал А.Ализода, говорится в сообщении на сайте ведомства.
"Если будет необходимость, сотрудники подотдела по туризму будут сопровождать путешественников до места их назначения, обеспечивая их безопасность", - отметил он.
Отмечается, что встреча с представителями туристических компаний проведена по поручению министра внутренних дел Таджикистана Рамазона Рахимзода.
Сообщение о создании нового подразделения при МВД по обеспечению безопасности туристов прозвучало после того, как 29 июля в Дангаринском районе Хатлонской области автомобиль, в котором находились четыре человека, наехал на группу иностранных граждан - велотуристов. Трое из них погибли на месте, еще один впоследствии скончался в больнице. Остальные получили легкие травмы. Среди погибших - двое граждан США, гражданин Швейцарии и гражданин Нидерландов.
30 июля МВД Таджикистана обвинило в организации нападения запрещенную в стране Партию исламского возрождения, сообщив, что один из преступников задержан, остальные ликвидированы при оказании сопротивления.
Ответственность за нападение взяла на себя также ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ), которое распространило видео о присяге молодых людей, убитых за нападение на туристов.
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