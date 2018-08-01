Правящая партия Зимбабве получает большинство мест в нижней палате парламента страны

Правящая партия Зимбабве "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт" (ZANU-PF) получает большинство мест в нижней палате парламента страны, сообщают местные СМИ со ссылкой на данные избирательной комиссии страны.

На данный момент объявлены результаты по 72% мест в 210-местной палате собрания Зимбабве.

Из них ZANU-PF достается 109 мест, а партии Нельсона Чамисы "Движение за демократические перемены" (MDC) - 41 место в нижней палате парламента. Одно место получила партия "Национальный патриотический фронт", и еще одно место - независимый кандидат. Оставшиеся 58 мест пока не распределены.

Президентские и парламентские выборы, впервые проходившие без кандидатуры находившегося у власти почти 40 лет Роберта Мугабе, состоялись в Зимбабве 30 июля.

За пост главы Зимбабве борются 23 кандидата, однако основными являются два претендента на эту должность. Один из них - Эммерсон Мнангагва, который занял пост главы государства после того, как в ноябре 2017 года Р.Мугабе покинул должность президента. Его соперником стал 40-летний Н.Чамиса - лидер партии "Движение за демократические перемены".

Результаты президентских выборов объявят позднее на этой неделе, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, повторное голосование пройдет 8 сентября. Не дожидаясь итогов голосования оба кандидата заявили, что они одерживают победу на выборах.

Партия MDC заявила, что на выборах соблюдались не все условности, так возле 21% избирательных пунктов не были вывешены результаты голосования. В ответ глава избирательной комиссии Зимбабве Присцилла Чигумба заявила, что в ходе выборов подтасовок не было.