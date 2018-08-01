В Азербайджане создается Фонд развития предпринимательства с уставным капиталом в 1,1 млрд манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ "О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства".

Согласно указу, опубликованному на сайте главы государства, ликвидируется Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП).

Взамен при министерстве экономики создается Фонд развития предпринимательства (SIF).

Контроль и руководство фондом будет осуществлять Наблюдательный совет, состоящий из 9 человек. Из них пятеро представляют Минэкономики, по одному – министерства финансов, налогов, труда и соцзащиты населения, Палату по надзору за финансовыми рынками.

Текущее управление деятельностью фонда осуществляет правление.

Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.

Минэкономики поручено утвердить структуру, штатное расписание, фонд оплаты труда и зарплаты сотрудников фонда.

В соответствии с указом, кабинету министров поручено: в месячный срок подготовить законопроект, предусматривающий освобождение фонда от налоговых обязательств по средствам, возвращаемым фонду со стороны банков-агентов; решить все вопросы с обеспечением материально-технической базы нового фонда.

НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2017 году НФПП выдал льготных кредитов на 146 млн манатов. В 2018 году фонд планирует выделить льготных кредитов на сумму как минимум 170 млн манатов. Кредиты выдаются по ставке до 7% годовых, максимальный размер кредита составляет до 10 млн манатов.

А.Азизов