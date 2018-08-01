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Дальнее зарубежье 01.08.2018 11:47

Замминистра по делам объединения Кореи прибыл в КНДР для проверки подготовки встречи разделенных семей

Замглавы южнокорейского министерства по вопросам объединения Чун Хэ Сун прибыл в туристический район близ горы Кымгансан в КНДР для проверки подготовки места встречи разделенных семей, которая должна состояться позднее в августе, сообщает в среду "Ренхап".

"Мы проверим уровень подготовки в ходе сегодняшнего визита и сделаем все возможное в оставшиеся 20 дней, чтобы гарантировать идеальное проведение мероприятия", - заявил он журналистам.

Вместе с ним на территорию КНДР прибыли еще восемь представителей южнокорейского руководства. В течение ближайших нескольких часов они проинспектируют подготовку площадок и оборудования, которое будет задействовано в ходе встреч. По данным агентства, ремонтные работы в районе Кымгынсан выполняли примерно 50 южнокорейских рабочих.

Ожидается, что сами встречи пройдут 20-26 августа в туристическом регионе Кымгансан в КНДР.

В последний раз Пхеньян и Сеул организовывали встречи разделенных семей в 2015 году. Затем подобные встречи прекратились из-за ухудшения отношений между КНДР и Южной Кореей ввиду активизации ракетных испытаний Северной Кореи и жесткой политической линии по отношению к Пхеньяну прежнего южнокорейского правительства.

27 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе саммита, который прошел в демилитаризованной зоне в населенном пункте Пханмунджом, договорились работать над организацией встреч родственников, разделенных семей в результате войны 1950-1953 годов.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]