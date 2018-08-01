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Дальнее зарубежье 01.08.2018 12:03

Американские демократы заявляют, что за попытками повлиять через Facebook на промежуточные выборы в США стоит РФ

Американские конгрессмены-демократы считают, что за попытками оказания политического влияния через платформу соцсети Facebook в преддверии промежуточных выборов в США может стоять Россия, пишет в среду газета "Хилл".

В частности, такого мнения придерживается вице-председатель комитета по разведке сената США Марк Уорнер. По его словам, выявленные Facebook попытки такого влияния являются "новым свидетельством того, что Кремль продолжает использовать такие платформы как Facebook, чтобы посеять раздор и распространить дезинформацию".

Сенатор-демократ США от штата Орегон Рон Уайден со своей стороны отметил, что новая кампания, направленная на оказание политического влияния, "проводилась, по всей видимости, по той же схеме, что и российская операция в 2016 году".

Он выразил мнение, что Москва "решительно настроена на то, чтобы воспользоваться нападками американцев на Дональда Трампа и его администрацию для своих собственных целей, в частности, для ослабления Америки".

Член палаты представителей из комитета по разведке демократ Адам Шифф также указал на вероятную причастность России к новой кампании в соцсетях.

Между тем, республиканцы не стали прямо связывать именно с Россией новые попытки оказания политического влияния посредством Facebook в преддверии промежуточных выборов. Председатель комитета по разведке сената Ричард Берр воздержался от прямых обвинений в адрес российской стороны, заметив лишь, что "русские хотят видеть слабую Америку".

Американский сенатор-республиканец Бен Сасс со своей стороны призвал Facebook "продолжать работать над тем, чтобы как можно скорее установить тех, кто стоит за этими попытками".

Ранее Facebook сообщила об обнаружении попыток оказания политического влияния через платформу соцсети в преддверии промежуточных выборов в конгресс США. Компания выявила, что для ведения подобной деятельности использовалось несколько десятков аккаунтов и страниц как в Facebook, так и в Instagram. Все эти аккаунты и страницы были удалены.

По данным источников газеты "Нью-Йорк таймс", на этой неделе представители Facebook провели несколько брифингов в Конгрессе США, в ходе которых ознакомили законодателей с информацией по этому делу.

Между тем, в компании отметили, что расследование находится лишь на "ранней стадии" и данных, которые могли бы указывать на то, кто стоит за этими попытками, пока нет.

Промежуточные выборы в американский конгресс должны пройти в ноябре 2018 года.

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Тэги: США, ДЕМОКРАТЫ, FACEBOOK, МНЕНИЕ


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