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Макроэкономика 01.08.2018 11:53

Повышение цен на проезд в транспорте в Азербайджане окажет минимальное влияние на уровень инфляции - Рустамов

Повышение с 1 августа стоимости проезда в общественном транспорте Баку и в Бакинском метрополитене на 50%, а также цен на междугородние перевозки, окажет минимальное влияние на инфляцию, считает глава Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.

"Мы считаем, что повышение стоимости проезда в транспорте, конечно, приведет к некоторому росту уровня инфляции, но в целом за год она не выйдет за ожидаемые пределы 6-8%", - сказал Э.Рустамов на пресс-конференции в среду.

По его словам, цены на проезд в общественном транспорте Баку давно не пересматривались. "За это время в макроэкономической среде произошли важные события. Поэтому это решение Тарифного Совета следует рассматривать как направленное на повышение качества услуг, оказываемых соответствующими бизнес-структурами и на улучшение их финансового положения ", - отметил он.

Как сообщалось ранее, с 1 августа цены на проезд в общественном транспорте Баку и Бакметрополитене выросли на 50% - до 0,3 манат.

Тарифы на межпоселковые перевозки составят 0,3-0,9 манат в зависимости от расстояния, тарифы на проезд на регулярные междугородние перевозки составят 2,4 гяпик за каждый километр проезда.

Н.Аббасова

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Тэги: ЦБА, ИНФЛЯЦИЯ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]