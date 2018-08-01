Повышение цен на проезд в транспорте в Азербайджане окажет минимальное влияние на уровень инфляции - Рустамов

Повышение с 1 августа стоимости проезда в общественном транспорте Баку и в Бакинском метрополитене на 50%, а также цен на междугородние перевозки, окажет минимальное влияние на инфляцию, считает глава Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.

"Мы считаем, что повышение стоимости проезда в транспорте, конечно, приведет к некоторому росту уровня инфляции, но в целом за год она не выйдет за ожидаемые пределы 6-8%", - сказал Э.Рустамов на пресс-конференции в среду.

По его словам, цены на проезд в общественном транспорте Баку давно не пересматривались. "За это время в макроэкономической среде произошли важные события. Поэтому это решение Тарифного Совета следует рассматривать как направленное на повышение качества услуг, оказываемых соответствующими бизнес-структурами и на улучшение их финансового положения ", - отметил он.

Как сообщалось ранее, с 1 августа цены на проезд в общественном транспорте Баку и Бакметрополитене выросли на 50% - до 0,3 манат.

Тарифы на межпоселковые перевозки составят 0,3-0,9 манат в зависимости от расстояния, тарифы на проезд на регулярные междугородние перевозки составят 2,4 гяпик за каждый километр проезда.

Н.Аббасова