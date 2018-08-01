Максимальный размер льготного кредита из средств SIF составит 10 млн манатов

Максимальный размер кредитных средств, выдаваемых предпринимателям в Азербайджане по линии Фонда развития предпринимателя (SIF), составит 10 млн манатов.

Такой лимит кредита определен в "Правилах использования средств SIF", утвержденных президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в среду.

Согласно правилам, предпринимателя по линии фонда смогут получить три вида кредит: от 5 тыс. до 50 тыс. манатов (малые кредиты); от 50,001 тыс. манатов до 1 млн манатов (средние кредиты); от 1 млн манатов до 10 млн манатов (крупные кредиты).

При этом малые кредиты будут выдаваться сроком до 3 лет, средние – до 5 лет, крупные – до 10 лет.

Фонд будет предоставлять кредитные ресурсы банкам-агентам по ставке не выше 1% годовых. Банки-агенты фонда, в свою очередь, должны предоставлять кредиты предпринимателям по ставке максимум 5% годовых.

Как сообщалось ранее, в среду президент И.Алиев подписал указ о "О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства". В рамках указа ликвидируется Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создается Фонд развития предпринимательства (SIF). Уставный капитал SIF составит 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.

А.Азизов