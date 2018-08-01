В Грузии число сторонников вступления в НАТО увеличилось до 75%, ЕС - до 81%, свидетельствуют данные опроса

Вступление Грузии в НАТО приемлемо для 75% опрошенных в Грузии, в ЕС - 81%, сказано в опубликованных в среду Национальным демократическим институтом по международным вопросам США (NDI) результатах опроса.

По данным NDI, число грузинских граждан, поддерживающих путь вступления Грузии в Североатлантический альянс, согласно результатам последнего опроса, увеличилось в сравнении с данными ранее проведенных опросов. В частности, в январе этот показатель составлял 64%.

Неприемлемым вступление Грузии в НАТО считают 17% опрошенных, а 8% не имеют позиции по этому вопросу.

Также, согласно данным опроса, большинство грузинских граждан поддерживает цель вступления Грузии в Евросоюз.

В частности, сообщается, что для 81% (в январе было 72%) опрошенных приемлемо, чтобы Грузия стала членом ЕС.

Неприемлемым вступление Грузии в ЕС считают 12%, а 6% ответили, что не знают приемлемо это для них или нет.

Опрос проведен в Грузии в период с 23 июня по 8 июля 2018 года, всего было опрошено 2409 граждан. В организации считают, что погрешность в опросе может составлять +1,9%.