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Макроэкономика 01.08.2018 12:02

Стратегические валютные резервы Азербайджана в I полугодии выросли на 5,6% - глава ЦБА

Стратегические валютные резервы Азербайджана в I-ом полугодии 2018 года увеличились на 5,6% - до $44,2 млрд, сообщил председатель Центрального банка (ЦБА) Эльман Рустамов.

«За I-ое полугодие 2018 года стратегические валютные резервы Азербайджана увеличились на 5,6% или на $2,3 млрд и составили $44,2 млрд», - отметил Э.Рустамов на пресс-конференции в среду.

По его словам, в структуре стратегических валютных резервов страны $37,7 млрд пришлось на активы Госнефтефонда, $1 млрд - на остатки на казначейском счете Минфина, $5,5 млрд -на резервы ЦБА.

Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из резервов ЦБА, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств министерства финансов.

Н.Аббасова

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Тэги: ВАЛЮТА, РЕЗЕРВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]