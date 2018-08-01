Стратегические валютные резервы Азербайджана в I полугодии выросли на 5,6% - глава ЦБА

Стратегические валютные резервы Азербайджана в I-ом полугодии 2018 года увеличились на 5,6% - до $44,2 млрд, сообщил председатель Центрального банка (ЦБА) Эльман Рустамов.

«За I-ое полугодие 2018 года стратегические валютные резервы Азербайджана увеличились на 5,6% или на $2,3 млрд и составили $44,2 млрд», - отметил Э.Рустамов на пресс-конференции в среду.

По его словам, в структуре стратегических валютных резервов страны $37,7 млрд пришлось на активы Госнефтефонда, $1 млрд - на остатки на казначейском счете Минфина, $5,5 млрд -на резервы ЦБА.

Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из резервов ЦБА, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств министерства финансов.

Н.Аббасова