Валютные резервы Центробанка Азербайджана в январе-июле 2018г увеличились на 3,9%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 31 июля 2018 года оцениваются в $5 млрд 541 млн, заявил глава банка Эльман Рустамов на пресс-конференции в среду.

На конец 2017 года валютные резервы ЦБА составляли $5 млрд 334,6 млн. Таким образом, в январе-июле 2018 года валютные резервы Центробанка увеличились на 3,9%.

Как сообщалось ранее, в 2017 году валютные резервы Центробанка увеличились на 34,2%.

Н.Аббасова