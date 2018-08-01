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Дальнее зарубежье 01.08.2018 12:37

Сеул надеется на активные контакты по теме КНДР на форуме АСЕАН

На региональном форуме АСЕАН в Сингапуре соберутся представители более 20 стран, форум может стать ареной для обсуждения мирного процесса на Корейском полуострове, сообщает в среду агентство "Ренхап".

Региональный форум станет первым международным мероприятием на высоком уровне с момента саммита США-КНДР 12 июня, в котором примет участие Северная Корея.

Глава МИД Южной Кореи Кан Ген Хва прибыла в Сингапур во вторник вечером, отметив изменившееся настроение на форуме по сравнению с прошлым годом. В последнее время внимание Южной Кореи сосредоточено на денуклеаризации Корейского полуострова, в то время как год назад в Сеуле были обеспокоены ракетными запусками КНДР, отмечает "Ренхап".

СМИ активно обсуждают возможность встречи Кан Ген Хва с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо в рамках форума АСЕАН. Ожидается, что Ли Ён Хо прибудет в Сингапур в пятницу из Пекина.

На прошлом региональном форуме АСЕАН, прошедшем в Филиппинах, официальная встреча между главами МИД КНДР и Южной Кореи не состоялась.

"Учитывая нынешнее примирение двух Корей, было бы достаточно странно, если бы они пропустили встречу один-на-один и в этот раз", - отмечает "Ренхап".

В МИД Южной Кореи агентству рассказали, что по дипломатическим каналам страна предложила КНДР двустороннюю встречу, однако пока не получила ответа от северокорейской стороны.

У Кан Ген Хва запланирована встреча с госсекретарем США Майком Помпео, но неясно, возможна ли встреча М.Помпео и главы северокорейского МИД, отмечает агентство.

Официальный представитель госдепартамента США Хизер Нойерт во вторник сообщила, что американская делегация во главе с М.Помпео будет присутствовать на некоторых встречах, на которых будут и представители КНДР. Она отметила, что не может исключить возможности встречи американской и северокорейской стороны, однако в планах пока таких встреч нет.

М.Помпео, пишет "Ренхап", прибудет в Сингапур с ясным посланием для КНДР: страна должна принимать конкретные шаги по денуклеаризации и ожидать облегчения санкций ООН.

Кан Ген Хва также вероятно встретится с министром иностранных дел Китая Ван И. В ходе встречи, пишет "Ренхап", стороны могут обсудить вопрос формального завершения войны между двумя Кореями.

В мероприятиях по линии АСЕАН в Сингапуре примет участие и глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, АСЕАН, ПЛАНЫ, ВСТРЕЧИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]