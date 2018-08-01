Сеул надеется на активные контакты по теме КНДР на форуме АСЕАН

На региональном форуме АСЕАН в Сингапуре соберутся представители более 20 стран, форум может стать ареной для обсуждения мирного процесса на Корейском полуострове, сообщает в среду агентство "Ренхап".
Региональный форум станет первым международным мероприятием на высоком уровне с момента саммита США-КНДР 12 июня, в котором примет участие Северная Корея.
Глава МИД Южной Кореи Кан Ген Хва прибыла в Сингапур во вторник вечером, отметив изменившееся настроение на форуме по сравнению с прошлым годом. В последнее время внимание Южной Кореи сосредоточено на денуклеаризации Корейского полуострова, в то время как год назад в Сеуле были обеспокоены ракетными запусками КНДР, отмечает "Ренхап".
СМИ активно обсуждают возможность встречи Кан Ген Хва с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо в рамках форума АСЕАН. Ожидается, что Ли Ён Хо прибудет в Сингапур в пятницу из Пекина.
На прошлом региональном форуме АСЕАН, прошедшем в Филиппинах, официальная встреча между главами МИД КНДР и Южной Кореи не состоялась.
"Учитывая нынешнее примирение двух Корей, было бы достаточно странно, если бы они пропустили встречу один-на-один и в этот раз", - отмечает "Ренхап".
В МИД Южной Кореи агентству рассказали, что по дипломатическим каналам страна предложила КНДР двустороннюю встречу, однако пока не получила ответа от северокорейской стороны.
У Кан Ген Хва запланирована встреча с госсекретарем США Майком Помпео, но неясно, возможна ли встреча М.Помпео и главы северокорейского МИД, отмечает агентство.
Официальный представитель госдепартамента США Хизер Нойерт во вторник сообщила, что американская делегация во главе с М.Помпео будет присутствовать на некоторых встречах, на которых будут и представители КНДР. Она отметила, что не может исключить возможности встречи американской и северокорейской стороны, однако в планах пока таких встреч нет.
М.Помпео, пишет "Ренхап", прибудет в Сингапур с ясным посланием для КНДР: страна должна принимать конкретные шаги по денуклеаризации и ожидать облегчения санкций ООН.
Кан Ген Хва также вероятно встретится с министром иностранных дел Китая Ван И. В ходе встречи, пишет "Ренхап", стороны могут обсудить вопрос формального завершения войны между двумя Кореями.
В мероприятиях по линии АСЕАН в Сингапуре примет участие и глава МИД РФ Сергей Лавров.
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