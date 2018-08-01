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Социум 01.08.2018 12:13

Президент Алиев выделил квартиры и машины ветеранам Карабахской войны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в среду приняли участие в церемонии выдачи квартир и машин ветеранам Карабахской войны, Великой Отечественной войны, инвалидам Чернобыля, членам семей-шехидов.

Церемония состоялась в поселке Локбатан Гарадагского района Баку.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЛИЕВ, ВЕТЕРАНЫ, АВТОМОБИЛИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]