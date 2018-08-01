Президент Алиев выделил квартиры и машины ветеранам Карабахской войны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в среду приняли участие в церемонии выдачи квартир и машин ветеранам Карабахской войны, Великой Отечественной войны, инвалидам Чернобыля, членам семей-шехидов.

Церемония состоялась в поселке Локбатан Гарадагского района Баку.

А.Азизов