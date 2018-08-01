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Дальнее зарубежье 01.08.2018 12:55

Юнкер в начале осени вновь отправится в США для продолжения переговоров по торговле

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в скором времени намерен снова посетить США, чтобы провести дополнительные переговоры с президентом США Дональдом Трампом по торговым разногласиям, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Жан-Клод Юнкер получит полномочия от стран-членов ЕС провести переговоры с США (по торговому вопросу - ИФ) в начале осени", - сказал французский министр в среду в эфире радиостанции "Франс-энфо".

"Почему президент Трамп примет Жан-Клода Юнкера после того, как он сказал столько плохого о европейском единстве? Реальность заключается в том, что когда США ввели значительные таможенные пошлины на сталь и алюминий, Европа среагировала решительно и сплоченно. Контрмеры нарушили экономическую деятельность США", - отметил Ж.-И.Ле Дриан.

На прошлой неделе Ж.-К.Юнкер и Д.Трамп договорились взять паузу во введении новых пошлин и, чтобы решить спорные вопросы, провести переговоры об отмене торговых барьеров, субсидий; а также договориться по проблеме американских пошлин на сталь и алюминий.

Американский лидер заявил, что благодаря договоренностям наступает "новая эра" в отношениях между США и ЕС.

Изменение торговых договоренностей США с рядом стран - один из приоритетов нынешней американской администрации. Д.Трамп часто подчеркивает, что считает несправедливыми те условия, на которых США торгуют с рядом стран, в частности с государствами ЕС.

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Тэги: ЕС, ЮНКЕР, США, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]