Юнкер в начале осени вновь отправится в США для продолжения переговоров по торговле

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в скором времени намерен снова посетить США, чтобы провести дополнительные переговоры с президентом США Дональдом Трампом по торговым разногласиям, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"Жан-Клод Юнкер получит полномочия от стран-членов ЕС провести переговоры с США (по торговому вопросу - ИФ) в начале осени", - сказал французский министр в среду в эфире радиостанции "Франс-энфо".
"Почему президент Трамп примет Жан-Клода Юнкера после того, как он сказал столько плохого о европейском единстве? Реальность заключается в том, что когда США ввели значительные таможенные пошлины на сталь и алюминий, Европа среагировала решительно и сплоченно. Контрмеры нарушили экономическую деятельность США", - отметил Ж.-И.Ле Дриан.
На прошлой неделе Ж.-К.Юнкер и Д.Трамп договорились взять паузу во введении новых пошлин и, чтобы решить спорные вопросы, провести переговоры об отмене торговых барьеров, субсидий; а также договориться по проблеме американских пошлин на сталь и алюминий.
Американский лидер заявил, что благодаря договоренностям наступает "новая эра" в отношениях между США и ЕС.
Изменение торговых договоренностей США с рядом стран - один из приоритетов нынешней американской администрации. Д.Трамп часто подчеркивает, что считает несправедливыми те условия, на которых США торгуют с рядом стран, в частности с государствами ЕС.
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