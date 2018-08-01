Глава ЦБ Азербайджана не согласен со страновым рейтингом от S&P

Председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов считает несправедливым страновой рейтинг от S&P Global Ratings.

S&P 27 июля подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг Азербайджана на уровне "BB+". Прогноз долгосрочного рейтинга подтвержден "стабильный".

"Рейтинг S&P с оценкой инвестиционной среды Азербайджана несправедлив. Мы обладаем потенциалом для улучшения рейтинга", - сказал Э.Рустамов.

По его словам, правительство Азербайджана предпринимает шаги, которые позволят улучшить рейтинг страны.

"Наши рейтинги по Азербайджану, по-прежнему, поддерживаются сильным финансовым положением, подкрепленными значительными накопленными резервами в Государственном нефтяном фонде (по прогнозам около 60% ВВП на конец 2018 года). В тоже время рейтинги ограничены слабой институциональной эффективностью, ограниченной экономической базой, ограниченной гибкостью денежно-кредитной политики", - отмечалось в сообщении агентства.

S&P также рекомендовало правительству Азербайджана ускорить проведение структурных реформ для диверсификации экономики, в том числе улучшать бизнес-среду.

Аналитики S&P считают, что экономический рост Азербайджана будет восстанавливаться умеренно - на уровне в среднем 3% год, но останется зависимым от тенденций в нефтяной промышленности и государственных инвестиций.

Согласно прогнозам агентства, рост ВВП Азербайджана в 2018 году составит 2%, в 2019 году ускорится до 3%, в 2020-2021гг - 3,5% в год.

При этом номинальный объем ВВП в 2018 году составит $47 млрд, в 2019г - $47 млрд, в 2020г - $47 млрд и в 2021г - $49 млрд.

S&P среднегодовую инфляцию в Азербайджане на 2018-2021гг прогнозирует на уровне 4% в год.

По прогнозам S&P профицит платежного баланса Азербайджана в 2018 году составит 6,7% ВВП, в 2019г - 4,8% ВВП, в 2020г - 2,4% ВВП, в 2021гг - 2,7% ВВП в год.

На 2018 год профицит внешней торговли прогнозируется на уровне 18,7% ВВП, на 2019г - 16,6% ВВП, на 2020г - 14,5% ВВП, на 2021г - 15,1% ВВП.

Согласно оценкам S&P, в 2018-2021гг бюджет Азербайджана будет профицитным: в 2018г - 4% ВВП, в 2019г - 2% ВВП, в 2020г - 1% ВВП, в 2021г - 1% ВВП.

Н.Аббасова