В Южной Корее проходит церемония памяти американских военных, чьи останки в скором времени репатриируют в США

Церемония памяти 55 американских военных, павших во временя Корейской войны 1950-1953 гг., проходит в среду на авиабазе ВВС США в южнокорейском Осане.
Ожидается, что после церемонии останки военных отправят в США на военную базу на Гаити, где должна пройти процедура их идентификации. Планируется, что на церемонию по случаю доставки останков на Гаити будет присутствовать американский вице-президент Майк Пенс.
Согласно данным Пентагона, который ведет трансляцию мероприятия, церемонию проводят министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и командующий контингентом США на южнокорейской территории генерал Винсент Брукс.
Договоренность о возвращении останков была достигнута на июньской встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре.
Д.Трамп после прибытия самолета с останками в Южную Корею поблагодарил Ким Чен Ына.
"После стольких долгих лет наступит великий момент для многих семей. Благодарю тебя, Ким Чен Ын", - написал он в Twitter.
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