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Дальнее зарубежье 01.08.2018 13:15

В Южной Корее проходит церемония памяти американских военных, чьи останки в скором времени репатриируют в США

Церемония памяти 55 американских военных, павших во временя Корейской войны 1950-1953 гг., проходит в среду на авиабазе ВВС США в южнокорейском Осане.

Ожидается, что после церемонии останки военных отправят в США на военную базу на Гаити, где должна пройти процедура их идентификации. Планируется, что на церемонию по случаю доставки останков на Гаити будет присутствовать американский вице-президент Майк Пенс.

Согласно данным Пентагона, который ведет трансляцию мероприятия, церемонию проводят министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и командующий контингентом США на южнокорейской территории генерал Винсент Брукс.

Договоренность о возвращении останков была достигнута на июньской встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре.

Д.Трамп после прибытия самолета с останками в Южную Корею поблагодарил Ким Чен Ына.

"После стольких долгих лет наступит великий момент для многих семей. Благодарю тебя, Ким Чен Ын", - написал он в Twitter.

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Тэги: США, ЮЖКОРЕЯ, ВОЕННЫЕ, ОСТАНКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]