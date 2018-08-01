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Оборона 01.08.2018 12:59

В Фонде помощи ВС Азербайджана на начало августа накоплено более $54,8 млн

Свыше $54,8 млн. (по текущему курсу) накоплено в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на 1 августа 2018 года, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

"На 1 августа 2018 года в Фонде сосредоточены средства в размере 92 млн 819 тыс. 877,45 манатов ($54,6 млн по текущему курсу), $213 тыс. 577,88, 11,936 тыс. евро и 5 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

Фонд помощи ВС Азербайджана создан указом президента Азербайджана в 2002 году.

A.Азизов

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Тэги: ВС, ФОНД, СРЕДСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]