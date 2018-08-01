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АПК 01.08.2018 13:16

В Азербайджане создаются Центры аграрного развития

Президент Азербайджана Ильхам распорядился о создании Центров аграрного развития на базе городских и районных управлений министерства сельского хозяйства.

И.Алиев в среду подписал соответствующий указ.

Целью создания таких центров является: обеспечение единого управления и эффективной координации местными отделениями; усиление работы с фермерами; взаимодействие с производителями сельскохозяйственной продукции.

В рамках указа Минсельхозу поручено утвердить положение о таких центрах, создать систему мониторинга и оценки их деятельности.

А.Азизов

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Тэги: АПК, РАЗВИТИЕ, ЦЕНТРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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