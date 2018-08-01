В Азербайджане создаются Центры аграрного развития

Президент Азербайджана Ильхам распорядился о создании Центров аграрного развития на базе городских и районных управлений министерства сельского хозяйства.

И.Алиев в среду подписал соответствующий указ.

Целью создания таких центров является: обеспечение единого управления и эффективной координации местными отделениями; усиление работы с фермерами; взаимодействие с производителями сельскохозяйственной продукции.

В рамках указа Минсельхозу поручено утвердить положение о таких центрах, создать систему мониторинга и оценки их деятельности.

А.Азизов