Азербайджан временно ограничил импорт продукции птицеводства из ряда регионов России

Агентство продовольственной безопасности (АПБ) Азербайджана ввело временные ограничения на импорт в страну продукции птицеводства из ряда регионов России.
"Всемирная организация здоровья животных выявила птичий грипп (H5N8) в домашней птицы в регионах РФ: Рязанской, Самарской, Тульской, Ростовской, Нижегородской областях, Республиках Татарстана и Чувашии. Кроме этого, в Самарской области выявлено распространение нодулярного дерматита скота. На основании этого принято решение о временном ограничении импорта в Азербайджан птицы и продукции птицеводства из этих регионов", - отмечается в сообщении АПБ.
А.Азизов
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