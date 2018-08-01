Учения НАТО Noble Partner 2018 начались в Грузии с вертолетного десанта

Масштабные международные военные учения с участием стран НАТО Noble Partner 2018 ("Достойный партнер-2018") начались в среду в Грузии.
Открытие учений прошло на военном аэродроме "Вазиани" под Тбилиси, где десантники высадились с вертолетов Black Hawk и продемонстрировали захват бункера с уничтожением условного противника. В показательном выступлении приняли военнослужащие Грузии, США и Германии.
На церемонии открытия учений присутствовали президент Грузии Георгий Маргвелашвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, заместитель командующего европейского командования США, генерал-майор Джон Гронски и другие официальные лица и представители военных ведомств стран-участников учений.
Учения, в которых принимают участие более 3 тыс. военнослужащих из 13 стран, завершатся 15 августа, сообщает пресс-служба грузинского военного ведомства.
В учениях в нынешнем году будут задействованы американские вертолеты AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk, бронетехника, включая бронетранспортеры "Страйкер", боевые машины пехоты "Брэдли" и пять танков "Абрамс" (M1A2).
В учениях примут участие 1 тыс. 170 американских военнослужащих, включая личный состав 2-го кавалерийского полка Сухопутных войск США в Европе. В учениях также примут участие около 1 тыс. 300 военнослужащих Вооруженных сил Грузии и 500 военнослужащих других стран, сообщает Минобороны Грузии.
Целью учений является повышение уровня готовности и совместимости между вооруженными силами Грузии, США и стран-партнеров, а также улучшение навыков проведения операций по обеспечению стабильности, оборонных и наступательных операций и внесение вклада в обеспечение безопасности в регионе Черного моря.
Грузия принимает учения Noble Partner в четвертый раз. В этом году в учениях участвуют военнослужащие Грузии и США, Великобритании и Германии, Франции, Норвегии, Турции, Украины, Азербайджана, Армении и других стран.
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